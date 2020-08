Johannas Fest: Die Einladung - eine Visitenkarte

Wenn meine Freundin Susi zum Dinner lädt, legt man am besten ab dem Frühstück eine Askesephase ein. Susi ist eine ebenso großartige wie großzügige Gastgeberin und Köchin. Den Tisch deckt sie schon zwei Tage vorher und zwar so kunstvoll, dass er auch in dem feinen Gastlichkeits-Magazin Salon Furore machen könnte: üppiger Blumenschmuck, gestärktes Tischtuch und Stoffservietten, buntes Porzellan, viele Kerzenleuchter und ausgefallene Salz- und Pfefferstreuer aus mundgeblasenem Glas. Bunt und doch zusammenpassend ist auch immer ihre Gästeschar. Ich kann mich an kein Dinner bei ihr erinnern, bei dem es weniger als fünf Gänge gab. Ihre Gäste können sich auch darauf verlassen, dass schon bei ihrem Eintreffen mehr auf dem Tisch steht als nur ein paar Nüsschen, Oliven und Cracker.

Susi, die fast jedes Mal etwas anderes ausprobiert, weil sie die Abenteuer in Topf und Pfanne liebt, zaubert mit absolut individuellen Gewürz- und Ingredienzien-Fusionen stets kulinarische Unikate auf den Tisch. Die kleinen, selbst fabrizierten kalten und warmen Häppchen, die schon zum Aperitif gereicht werden, sind dann nur die Ouvertüre für ein regelrechtes Feuerwerk an Gaumenfreuden, dessen Finale so gut wie immer aus einer selbst gemachten Torte besteht. Warum sie sich immer so viel antut? „Ist ja gar nicht so viel Arbeit. Ich habe Routine. Und außerdem ist so eine Einladung schließlich auch eine persönliche Visitenkarte.“