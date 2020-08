Johannas Fest: Einladungen mit Restrisiko

Verena hatte Gudrun und Tobias zum Abendessen geladen. Der Tisch war feierlich für vier gedeckt: die Gläser auf Hochglanz poliert, die vier Kerzen in den silbernen Ständern entzündet, der Blumenschmuck üppig wie aus einem barocken Stillleben. Verena und ihr Mann Hans begrüßten das Ehepaar herzlichst und gratulierten Tobias zum Geburtstag. Als sich die Gastgeber an den Flügel begaben, um vierhändig „Happy Birthday“ zu spielen, öffneten sich die Türen der beiden angrenzenden Zimmer und weitere fünfzehn Gratulantinnen und Gratulanten stimmten in das Ständchen ein. Zu Feiern galt es Tobias 50er. Weil der Jubilar zu den extrem bescheidenen, ja fast schüchternen Personen zählt, die so einen Jubeltag eigentlich am liebsten ignorieren würden, haben sich Verena und Gudrun zu einer Überraschungsparty entschlossen – logisch, dass die nicht in der Wohnung des Geburtstagskindes ausgetragen werden konnte, schließlich lassen sich Vorbereitungen zu so einer Fête nicht verheimlichen.

Tobias kam nicht aus dem Staunen darüber, wer da aller durch die Türen hereinkam. Schließlich hatten Verena und Gudrun lange an der Gästeliste getüftelt und Weggefährten aus allen fünf Dekaden in Tobias Leben ausfindig gemacht und eingeladen. Während des Ständchens bekam der Gefeierte sogar feuchte Augen.

Als Mitbringsel hatten die Gastgeberinnen – so vorhanden – alte Fotos mit dem „Star des Abends“ erbeten und alle sollten einen auf diesen passenden Vierzeiler dichten und vortragen. Das sorgte für Unterhaltung und aus den einander anfangs teils unbekannten Partygästen wurde eine Community.