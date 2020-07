Johannas Fest: Schwindsucht auf den Tellern

Vergangenen Sonntag war unser Hochzeitstag. Ebenfalls am 12. Juli – allerdings ein paar Jahre später – haben Olga und Artur geheiratet. Seit wir das wissen, verbringen wir diesen Jahrestag gemeinsam. Bei Schönwetter mieten wir uns am Attersee ein Segelboot und kreuzen dann auf dem türkisfarbenen Wasser auf. Vergangenen Sonntag hatten wir wieder dieses große Glück. Während wir bei gutem Wind ganz gemütlich über den See schipperten, erzählte uns Artur, der nicht nur ein hervorragender Segler, sondern auch ein begeisterter Fischer ist, was sich so alles in diesem Traumgewässer tummelt; unter anderem die rare Reinanke, eine echte Delikatesse.

Groß war die Freude darüber, dass sie in dem Restaurant der gehobenen Preisklasse, das wir zur Feier des Tages aufsuchten, auf der Karte stand. Seeluft macht bekanntlich hungrig und so warteten wir sehnsüchtig auf das bestellte Gedeck à 4 Euro. Ein sehr netter Kellner stellte ein etwa 20 mal 6 Zentimeter großes Porzellantablett ein, auf dem sich ein kleines Kügelchen Aufstrich, fünf hauchdünne Radeln Trockenwurst mit Pfefferrand, zwei Scheiben Butter, zwei halbe Scheiben Schwarzbrot und ein Joursemmerl fanden. „So klein und schon im Restaurant?“, wunderten wir uns. Auf unsere Nachfrage, ob es sich um ein Gedeck für eine oder für vier Personen gehandelt habe, erfuhren wir: „Für vier, aber man könne gerne etwas nachbringen.“ Es folgte nochmals die gleiche Ration.