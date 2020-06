Johannas Fest: Wer zahlt die Zeche?

Mit lieben Freunden auswärts zu essen, ist ein Highlight: Zu einem im Idealfall angenehmen Ambiente und kulinarischen Freuden stellt sich das Wir-Gefühl ein, die Seelen werden gestreichelt, der Schmäh rennt und wichtige und weniger wichtige Neuigkeiten werden ausgetauscht. Je nach geübter Tradition zahlt zum Schluss

– jeder seinen Teil der Zeche, also was sie oder er tatsächlich konsumiert hat,

– oder wenn es sich immer um dieselbe Runde handelt, übernimmt einmal die eine, dann wieder die andere Person die gesamte Rechnung.

Die Regeln, wer bezahlt, haben sich mit den Veränderungen in der Gesellschaft gelockert. So ist etwa die Gepflogenheit, dass immer der Herr die Dame einlädt, nicht mehr in Stein gemeißelt. Dass die Älteren immer die Jüngeren einladen müssen, passt wohl, wenn Erstere mitten im Berufsleben stehen und die anderen Studenten sind. Anders sieht es aus, wenn die Älteren eine bescheidene Pension beziehen und die Jüngeren auf der Karriereleiter schon ein gutes Stück hinaufgeklettert sind. Dass Großgrundbesitzer, Immobilien- Tycoons oder Vorstandsdirektoren die Rechnung übernehmen, wenn sie mit weniger gut Verdienenden einen Restaurantbesuch antreten, davon ist auszugehen.