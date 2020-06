Johannas Fest: Kulinarische Klimabilanz

Vergangenen Donnerstag waren wir zu einem frühen Abendessen in einem pittoresken Häuschen an der Alten Donau eingeladen. Knackige, raffiniert gewürzte Salate bildeten die Ouvertüre zu einem dreigängigen vegetarischen Menü, das uns die beiden Gastgeberinnen kredenzten. Wo sie denn so frisches Gemüse herhätten, begehrte ich zu wissen. „Wir müssen verrückt geworden sein!“, antwortet Elke. Gemeinsam mit ihrer Freundin Marietta hat die vierfache Oma im Süden Wiens ein Feld gepachtet. Im Affentempo hätten sie mithilfe der „Jungen“ (Elkes zwei Töchter und die Schwiegersöhne) zweihundert Pflanzen gesetzt. Die beiden Pensionistinnen liegen mit ihrem „Urban Gardening“ voll im Trend: Ob am Fensterbrett, auf dem Balkon oder im Hochbeet, die selbst gezogenen und ganz kurz vor der Verarbeitung geernteten Kräuter und Gemüse bringen nicht nur unvergleichliche Gaumenfreuden, sondern sind auch ein positiver Beitrag zur Klimabilanz.

Heute werden wir fast täglich von den öffentlichen Medien daran erinnert, dass es neben der einen ja auch noch eine andere, nämlich die Klimakrise, gibt. Nicht nur SUVs, Kreuzfahrten oder Flüge werden neu überdacht. Dass jedes Individuum die Umwelt auch mit seinem Essverhalten entscheidend beeinflusst, etwa durch Konsum von regionalen und saisonalen Lebensmitteln, ist nicht erst seit den spektakulären Auftritten der Greta Thunberg bekannt.

Schon Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) hat den unzureichen- den Geschmack von Frühobst moniert, das in seiner Zeit von reichen Parisern, ohne Kosten zu scheuen, in geheizten Treibhäusern gezogen wurde. Der Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist der Aufklärung stellte sich selbst die Gewissensfrage, wieso man im Winter sommerliches Obst verspeisen muss. Er spricht sich eindeutig gegen die künstlich hervorgebrachte Warenvielfalt aus und propagiert somit die Regionalität und Saisonalität.