Johannas Fest: Tafelspitz und Rösti

Bei unseren Familienfesten kamen früher sechzehn Leute zusammen: Meine Mutter, wir sechs Geschwister samt Partnern, sowie meine drei Nichten und mein Neffe. Meine Mutter kredenzte bei diesen Festen meistens Tafelspitz.

Vergangenes Wochenende hatten wir Gäste, die auch bei uns logierten. „Mach doch Tafelspitz!“, riet mein Mann. Dafür sprach, dass es in unserer ländlichen Umgebung herrliches Biorind gibt und dass man für dieses Festmahl einiges schon am Vortag vorbereiten kann. Ich hielt aber dagegen, dass Tafelspitz mit all seinen klassischen Beilagen enorm viel Arbeit ist. Wie hat das meine Mutter allein bloß immer so hingekriegt: die perfekte Schnittlauchsauce, den Apfelkren, die Weltmeister-Rösti (lag wohl in ihren Genen, schließlich war sie Schweizerin), den frischen Spinat und als Amuse-Gueule davor noch Markknochen mit geröstetem Schwarzbrot und Knoblauch. Als süßen Abschluss kam überdies immer ihre Tarte mit perfekt kreisförmig geschlichteten Apfelspalten zu Tisch.

„Wir kochen alle miteinander“, fegte mein Mann das Aufwendigkeits-Argument vom Tisch. Bei den Biobauern kaufte ich Beinfleisch, Fleisch- und Markknochen vom Rind, und natürlich den Tafelspitz. Früher soll laut dem Feuilletonisten Joseph Wechsberg (1907 bis 1983) zur Wiener Gesellschaftsfähigkeit gehört haben, über mindestens ein Dutzend Stücke von gekochtem Rindfleisch von Kavalierspitz über Hüferschwanzel bis Schulterscherzel fachsimpeln zu können.