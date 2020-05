Johannas Fest: Der Geschmack der Kindheit

Mein Mann ist ein Feinspitz. Nachdem ich ihm in den vergangenen Wochen schon fünf Mal die edlen Stangen, die auch als Königinnen des Gemüses tituliert werden, serviert habe, seufzte der Göttergatte: „Weißt Du, was ich soooo gerne wieder einmal essen würde? Spargeln mit Morchelsauce!“ Jetzt seufzte ich. Routinierte Pilzsucher haben mir Stein und Bein geschworen, dass es derzeit keine Morcheln gibt, weil es dafür erstens zu spät sei und zweitens zu trocken. Und am Wochenmarkt habe ich auch keine gesichtet.

Auf besonderen Wunsch meiner 92-jährigen Schwiegermutter unternahm mein Mann mit ihr eine Wanderung zu einer Narzissenwiese. So etwas Prachtvolles gibt es nicht nur im Ausseerland, sondern auch in den Auwäldern der Ybbs im Mostviertel.

„Und, kannst mit den Morcheln was anfangen?“, fragte er mich nach seiner Rückkehr. „Was für Morcheln?“, konterte ich. Darauf er: „Na, ich hab sie dir in die Küche gelegt.“ Ich dachte, dass er mich auf den Arm nehmen wollte. Aber nein, da lagen sie, drei makellose Prachtexemplare. Wo er die herhatte? Ganz unverhofft hatte sich ihm das Schlauchpilz-Trio mit wabigem Hut und Stiel mitten auf der Wiese in den Weg gestellt.

Und ob ich damit was anzufangen wusste: Ich habe aus dem Glücksfund mit in Butter angeschwitzten, leicht bemehlten, mit Cognac abgelöschten und Schlagobers aufgegossenen Schalotten eine tolle Sauce zu den Spargeln gefertigt. Es war ein Festmahl! Diese Gaumenfreude hat in mir, die ich eine passionierte Pilzsucherin bin, natürlich das Jagdfieber geweckt. Am nächsten Tag ging ich allein auf die Pirsch. Leider vergeblich. Nächste Woche werde ich mein Glück nochmals versuchen. Schließlich kommen die Morcheln für mich kulinarisch gleich nach den Trüffeln. Und anzufangen weiß ich mir damit auch noch mehr als sie zur Spargelsoße zu verkochen: In der Schweiz etwa kommen sie bevorzugt mit Kalbsrücken und Nudeln auf den Teller, in Italien in Risottos.