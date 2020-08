Johannas Fest: Vorgesättigt zur Einladung gehen

Auf die richtige Dosis kommt es an: Es gibt Gastgeber, die die Teller überladen und solche, die sich an das Tante-Jolesch-Prinzip – gut ist, wovon es zu wenig gibt – halten. Madeleine und Klaus etwa. Eine Einladung der beiden, Tage mit ihnen am Land zu verbringen, ist als Auszeichnung zu werten, da das Paar in seiner Freizeit gesellschaftlich eher asketisch lebt. Nicht asketisch, aber kalorienarm und wohldosiert ist, was auf die Teller kommt: etwas Schafkäse mit Schnittlauch und Tomaten, eine Forelle mit zwei kleinen Erdäpfeln und grünem Salat und als Dessert zwei Stück Zuckermelone. Da bleiben wir doch etwas hungrig. Wenn wir im Zweitwohnsitz des Paares übernachten, wenden wir eine von drei Strategien gegen knurrende Mägen an:

– Die Eichhörnchenmethode: Wir nehmen olfaktorisch unauffälligen, keine Flecken produzierenden Proviant wie Knäckebrot und Hartwürste mit, die wir dann heimlich nach dem Abendessen auf unserem Zimmer verzehren.

– Die Umkehrstrategie: Wir laden die Gastgeber in eines der wenigen Restaurants in der weiteren Umgebung (in der näheren gibt es gar kein Gasthaus) ein, wo dann alle so viel oder so wenig bestellen, wie sie wollen.

– Die Hunger-Prophylaxe: Wir gehen vor der Ankunft essen und konsumieren dabei gerade so viel, dass wir noch Appetit auf die Forelle haben, aber nicht mehr gierig die Schüsselchen mit Oliven, Crackers und Nüsschen leer fegen.