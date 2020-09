Johannas Fest: Krebs, Schnaps und Gesang

Linda und Staphan sind Schweden, die schon seit bald zwei Jahrzehnten in Österreich leben. Aus ihrer im vergangenen Jahr ausgesprochenen Einladung zum Midsommarfest, der Sonnwendfeier in ihrer Heimat, wurde heuer natürlich nichts. Dafür durften wir in dem kleinen Boutique-Hotel, das das Paar in der Steiermark betreibt, an einem anderen Brauchtum teilnehmen: Wir waren mit sechs weiteren Freunden zu „Kräftskiva“ eingeladen. Dabei handelt es sich um ein Krebsessen, zu dem sich Familien in Schweden im Spätsommer versammeln.

Wir durften in dem zum Grund gehörigen kleinen See am Morgen selbst Reusen mit Fischködern versehen und auslegen. Eine hübsche Wanderung, ein aufregendes Unterfangen, hofft man doch trotz Premiere in Sachen Krebsfang alles richtig zu machen und abends eine reiche „Ernte“ heimtragen zu können. Knapp vor Einbruch der Dunkelheit wanderten wir wieder zum See und zogen die Fanggeräte an Land. Was „ins Netz“ gegangen war, reichte locker für unsere 10-köpfige Tafelgemeinschaft.

In der Steiermark sind der Edel- und Steinkrebs heimisch, deren Populationen finden sich allerdings nur noch in kleinen geschützten Gewässersystemen und gelten als stark gefährdet. Unaufhaltsam und uneingeschränkt hingegen verbreitet sich der gegen die Krebspest resistente Signalkrebs, der 1970 erstmals in heimische Gewässer eingesetzt wurde.