Johannas Fest: Traumberuf "Starkoch"

Dienstagabend waren wir bei Resi eingeladen. Ganz spontan, nachdem wir einander all die Sommermonate hindurch nicht mehr gesehen hatten. Hinter dem Herd stand ihr 16-jähriger Sohn, ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Es gab drei Gänge nach Rezepten aus dem Kult-Kochbuch „Jerusalem“ von Ottolenghi-Tamimi. Nicht etwa deshalb, weil vergangenen Samstag das Fest zu Rosch ha-Schana (das jüdische Neujahr) bevorstand. Vielmehr deshalb, weil Marc erst vor ein paar Monaten achtzig Euro in Gewürze investiert hatte, die in den wenigsten österreichischen Haushalten vorrätig sind und die er nicht verkommen lassen wollte.

Der ambitionierte Filius kredenzte als Vorspeise Melanzani mit Chermoula (eine nordafrikanische Würzpaste), Bulgur und Joghurt. Als Hauptgang genossen wir süßsauer marinierten Kabeljau. Koriandersamen und Curry entführten kulinarisch in den Orient, oder in die Traumwelt von „Tausendundeine Nacht“. Den süßen Abschluss bildeten in Weißwein und Zitronensaft mit Kardamom und Safranfäden gekochte Birnen, farblich eine Augenweide, geschmacklich eine kleine Gaumensensation!

Essen ist der neue Sex, Droge und Religion in einem, postulierte schon vor Jahren die angesehene britische Tageszeitung The Guardian. Damit avanciert der Koch zum Hohepriester. Während allgemein der Niedergang des Lesens beweint wird, rangieren Kochbücher ganz vorne auf den Bestsellerlisten. Kaum ein Kraut und kaum eine Rübe, kaum ein Sozialstatus – von Single über Business Mom bis Dinks (Double Income no Kids) –, dem kein eigener Titel gewidmet ist. Und Kochsendungen drohen gar Krimis die Quoten abzujagen.

Jamie Oliver hat es vorgemacht: alles ganz simpel, Wohlgeschmack von jedermann jederzeit mit jedem Budget und auch ganz ohne Bulthaupt-Küche produzierbar.

Auch der heimische Sternekoch Konstantin Filippou hält Kochshows für wichtig, in denen Speisen nach einfachen Rezepten zubereitet werden, die man leicht nachkochen kann, um zu zeigen, wie lässig Kochen ist und wie man sich gut ernähren kann.