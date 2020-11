Johannas Fest: Gut ist, was rar ist

„Den nächsten Steinbock bereiten wir ,Sous vide‘ zu“, postulierte der Göttergatte. „Ganz sicher nicht. Mir kommt keiner mehr ins Haus!“, zeigte ich mich absolut kompromisslos. Für den Fall, dass unser Freund Maximilian nochmals ein solches Danaer- Geschenk mitbringen würde, drohte ich mit sofortiger Umverteilung. – Das saß!

Der Gespons hat nämlich ein ausgeprägtes Faible für Raritäten. Obwohl er gemeinhin zu den großzügigen Hedonisten unter den Zeitgenossen zählt, wacht der Feinspitz eifersüchtigst über seine kulinarischen Schätze in unserer vollen Tiefkühl- truhe. Auch wenn wir von einer drohenden Hungersnot weit entfernt sind, gilt sein striktes Veto für die Weitergabe von Gams, Reh, Mufflon und & Co, allesamt selbst erlegte Gastgeschenke von Freunden.

Ob das was mit Prestige zu tun hat? In früheren Jahrhunderten war der Genuss von Wild schließlich ein Privileg des Adels. Nur Aristokraten durften jagen und selbst reiche Bauern kamen nicht in den Genuss von Wildbret. Das Prestige und der Preis von Lebensmitteln hingen zu allen Zeiten nicht bloß von deren Wohlgeschmack ab, sondern auch maßgeblich von deren Seltenheitswert.

2020 diagnostizieren Marktbeobachter ein Überan- gebot aus der „Speisekammer Wald“: Erlegt wird nicht nach Bestellungslage, sondern nach Abschussplan. Weil die Gastronomie-Umsätze massiv eingebrochen sind, bieten nun immer mehr Jäger ihre Beute über Internet-Plattformen direkt den Endverbrauchern an. „Die Zeichen der Zeit stehen heuer auf ,fürstliche Speisen zu christlichen Preisen‘“, so der Befund von Insidern.