Johannas Fest: Essen aus der Geisterküche

Jahrelang logierte eine Etage unter uns eine WG. Acht junge Leute, die jeden Abend vegetarisch kochten und miteinander aßen. Irgendwann kamen sie in die Prüfungsphasen, ihre Küche blieb kalt und es klingelte fast allabendlich ein Pizzabote, häufig irrtümlich an unserer Torsprechanlage. Ich nahm die neue Usance mit Verwunderung zur Kenntnis. Schließlich hatte ich selbst bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Speisen-Lieferservices in Anspruch genommen. Entweder wir kochten selbst, waren bei Freunden eingeladen, oder gingen ins Restaurant.

Beim Gassi-Gehen mit dem Hund avancierten die orange oder giftgrün gekleideten Radlfahrer mit ihren Riesen-Rucksäcken zu meinen Feindbildern. Das Überqueren der Straßen wurde zunehmend zum Hochrisiko: Die Lieferservice-Boten schienen strampelnd ständig Geschwindigkeitsrekorde brechen zu wollen, wenn sie nicht gleich mit E-Bikes – schneller als die Polizei erlaubt – über den Fahrradweg preschten.

Vor zwei Jahren etwa begannen auch wir, Essen zu ordern; immer nur das, was wir selbst nicht so gut hinkriegen, nämlich Asiatisches und immer nur von Restaurants, die wir kannten.