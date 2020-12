Johannas Fest: Isolierung für die Isolation

Vor zwei Wochen unternahmen wir bei strahlendem Sonnenschein eine Schneewanderung am Hochkar. Der Gang durch den Latschenwald ließ den Alltag vergessen, das Voralpen-Panorama war atembe- raubend und der Bergsee spiegelte das Blau des Himmels wieder. Idylle pur, was will man mehr? Nach etwas mehr als zwei Stunden regten sich allerdings wegen der geschlossenen Gastronomie unerfüllbare Gelüste. Dabei wäre schon die einfachste Jausenstation mit Glühmost und Speckbrot paradiesisch gewesen.

Aber nicht nur in den Voralpen habe ich plötzlich Lust auf gelernte Advent-Gewohnheiten verspürt: Neulich hatte ich zwischen einem Zahnarzt- und einem Friseurtermin zwei Stunden Stehzeit in der Wiener Innenstadt. Es war sehr kalt an diesem Tag. Obwohl ich in der Vergangenheit weder ein Fan der Christkindlmärkte noch von Punsch war, hätte ich an diesem unwirtlich eisigen Nachmittag viel für so ein Brühgetränk aus Tee, Wein, Rum und Orangensaft gegeben.

Auf der Freyung, wo es sonst alljährlich einen Weihnachtsmarkt mit einer großen Auswahl an regionalen Spezialitäten gab, stand eine schwarze Schiefertafel mit dem Hinweis auf Punsch. „Wollen Sie mit oder ohne Alkohol?“ fragte die freundliche Asiatin hinter dem Verkaufspult. Ich orderte „mit“, berappte 5,90 Euro und staunte nicht schlecht, als ich im Gegenzug einen mit Heißgetränk gefüllten Pappbecher und daneben ein Miniaturfläschchen „Jägermeister“ erhielt. Was ich bis dahin nicht wusste, war, dass unsere neuen Regeln nur den Verkauf von Kinderpunsch erlauben. Ich ersuchte um Stornierung, Punsch gehört doch mit Rum, oder?