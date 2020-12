Arbeitsrechtsexperte: Impfverweigerer könnten ihren Job verlieren

Die Problematik betrifft nicht nur den Gesundheitsbereich – infrage kommen (wenn die Impfung wirklich vor Übertragung schützt) alle Bereiche mit Kundenkontakt, sagt der Arbeitsrechtler. Dienstleister könnten etwa damit werben: „Bei uns sind Sie sicher, unser Personal ist geimpft.“

Eine FFP2-Maske dürfte nur begrenzt als Alternative durchgehen: In vielen Berufen sei es nämlich für das Vertrauensverhältnis zum Kunden wichtig, sein Gesicht zu zeigen, sagt Gruber-Risak – und denkt dabei an Makler, Verkäufer, Bankangestellte, Friseure oder auch Angestellte in der Spitzengastronomie. Der Arbeitsrechtler verweist auf die Judikatur, wonach Unternehmen Musliminnen kündigen können, wenn sie bei einer Tätigkeit mit Kundenkontakt verschleiert sind.

So gesehen könnte ein Unternehmen wohl auch Mitarbeiter kündigen, die sich nicht impfen lassen wollen und deshalb Maske tragen müssen. Gruber-Risak geht davon aus, dass viele solcher Fälle vor dem Arbeitsgericht und in den Instanzen landen könnten. Bis eine Lösung ausjudiziert ist, die für Markt und Arbeitnehmer verträglich ist, könnten Jahre vergehen. Der Arbeitsrechtler plädiert deshalb dafür, dass die Regierung zeitgerecht eine diskriminierungsfreie Regelung schafft.