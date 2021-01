"Flatten the curve": Werbung von Skigebiet sorgt für Aufregung

Es hätte wohl lustig gemeint sein sollen. Ein Werbevideo des Tourismusverbandes Wagrain-Kleinarl in Salzburg sorgt angesichts der anhaltend kritischen Corona-Lage in den sozialen Medien aber für Empörung. In dem Instagram-Video heißt es "Flatten the curve in Wagrain-Kleinarl. Macht bei uns richtig Spaß".

Gezeigt werden Skifahrer und Snowboarder bei waghalsigen Manövern in einem Funpark. Österreichische und deutsche Medien haben bereits darüber berichtet, auf KURIER-Anfrage war beim Tourismusverband Wagrain-Kleinarl zunächst niemand erreichbar.

Entschuldigung

Man habe das Video bereits aus der Social-Media-Kampagne entfernt, wird ein Sprecher des Tourismusbüros auf heute.at zitiert. "Es tut uns enorm leid, dass dieses Teaser-Sujet ohne diesen Kontext von manchen Nutzern anders aufgenommen wurde", meint der Sprecher.