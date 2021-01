Gefährliche Mischung für unsere Gesellschaft

Das ist die Zeit für Demagogen und Extremisten aller Art, die einfache Antworten auf komplexe Fragen anbieten und damit Unzufriedene sammeln. Da ziehen dann auf einmal Rechtsradikale und Antisemiten Schulter an Schulter mit Impfgegnern oder Corona-Leugnern durch die Straßen. Wachsende Arbeitslosigkeit, Überlebenssorgen und eine Vertrauenskrise – eine hochexplosive Mischung, wie wir aus unserer eigenen Geschichte wissen.

Zu pessimistisch? Das ist sehr zu hoffen.

Auf der Habenseite steht einiges zu unseren Gunsten, womit wir die Lage entschärfen können. So leben wir in Österreich – auch dank unserer Eltern und Großeltern – in einem der reichsten und lebenswertesten Ländern der Welt. Die politisch, wirtschaftlich, sozial Verantwortlichen nehmen in dieser harten Zeit viel Geld in die Hand, um unser Gefüge zu stützen. Aber das allein reicht nicht. Warum misstrauen so viele Menschen – nicht nur hierzulande – der Politik, Justiz, Polizei und den Medien? Was hat unseren Säulen der Demokratie so zugesetzt und wie machen wir sie wieder stabil?

Das wird neben der Eindämmung der Pandemie, der Wiederankurbelung der Wirtschaft und dem Glauben an die Zukunft die größte Herausforderung. Nicht nur für 2021.