Polizei verbietet große Corona-Demo am Heldenplatz

In Wien werden bereits drei der vier Demos am Wochenende polizeilich untersagt, das gleiche gilt für die große geplante Anti-Corona-Demonstration am Heldenplatz. Dort war ein Aufmarsch von Corona-Leugnern und rechtsextremen Kadern erwartet worden.

Begründet wird das mit Paragraf 6 des Versammlungsgesetzes: Versammlungen, deren Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet, sind von der Behörde zu untersagen. Die Vergangenheit hätte laut Polizei gezeigt, dass es außerdem zu verwaltungsrechtlichen Problemen kommt (Etwa fehlende Masken und keine Einhaltung des Sicherheitsabstands).