Neue Strategien bei Corona-Demos

Kennzeichnend für eine CoV-Kundgebung hielten die Teilnehmer kaum Sicherheitsabstände ein, viele verzichteten demonstrativ auf einen Mund-Nasen-Schutz. Auffallend war die für eine 45.000-Einwohner-Stadt große Teilnehmerzahl. Die Polizei führt dies auf die Anwesenheit von etlichen in- und ausländischen „Berufsdemonstranten“ zurück. Bei ähnlichen Kundgebungen waren am Mittwoch in Amstetten 1.000 Personen anwesend, in Tulln 250 und in Waidhofen an der Thaya exakt 22. Knapp 800 waren es vor einer Woche in St. Pölten. Beamte des Verfassungsschutzes hätten in den Reihen der Demonstranten in Wiener Neustadt auch „bekannte Gesichter“ erkannt. Personen, die bereits von Demos mit anderem Hintergrund beispielsweise in Wien aktenkundig sind. Ermittlungen dazu sind im Laufen.

Dass es viele Auswärtige zu der Kundgebung in die Stadt zog, bemerkte die Polizei an den vollen Parkplätzen. Dabei wurden auch Teilnehmer mit deutschen und ungarischen Kennzeichen registriert, so ein Polizeisprecher.