Corona-Demo in Wr. Neustadt: Hinweise auf professionelle Planung

Heftige politische Reaktionen gibt es nach dem Protestmarsch gegen die Corona-Maßnahmen am Dreikönigstag in Wiener Neustadt. Bei der Volkspartei spricht man von zahlreichen „Berufsdemonstranten aus Deutschland und anderen Ländern“, die in der Statutarstadt „ihr Unwesen“ getrieben haben, so Vizebürgermeister und Nationalrat Christian Stocker.

Das Verhalten der rund 2.500 Teilnehmer sei eine Ohrfeige für alle Bewohner gewesen, „die sich durch ihr diszipliniertes Verhalten bemühen, die Pandemie in den Griff zu bekommen“.

Drei Festnahmen, dreißig Anzeigen

Bei der Demo am Mittwoch wurden großteils keine Sicherheitsabstände eingehalten, auch Corona-Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes waren für viele Teilnehmer ein Fremdwort. Der Demonstrationszug durch die Stadt musste von einem Großaufgebot an Polizeikräften begleitet werden.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich gab es drei Festnahmen und 30 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz. „Die Festnahmen erfolgten wegen Anstandsverletzung sowie dem Verharren in einer strafbaren Handlung. Trotz mehrmaliger Aufforderung weigerten sich einige Personen, einen Mundschutz zu tragen“, erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager.