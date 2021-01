Fernweh darf im Lockdown nicht gestillt werden

Wäre Ausreisen überhaupt möglich?

Ja, Reisewarnungen sind kein Reiseverbot. Eine Reisewarnung ist allerdings bedeutend für eine etwaige Rückholung aus den betroffenen Ländern, wenn etwa die Grenzen dichtgemacht werden und der Urlauber festsitzt. Auch im Fall einer Covid-19-Ansteckung an diesem Urlaubsort kann es arbeitsrechtliche Folgen geben. Bei Erkrankung besteht normalerweise Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes außer: Der Arbeitnehmer hat vorsätzlich grob fahrlässig gehandelt. Eine Urlaubsreise in ein Land mit aufrechter Reisewarnung kann laut Experten derart interpretiert werden.

Würde die Einreise ins Zielland klappen?

Es gilt, zu beachten: Die meisten Staaten weltweit haben ähnlich strikte oder gar noch strengere Einreiseregeln als Österreich. Zudem sind viele Länder wie Österreich im Lockdown: Gastronomie, Hotellerie, Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Dazu kommen Ausgangsbeschränkungen. In Österreichs Nachbarstaaten gelten derzeit folgende Regeln: In Deutschland gilt allgemein zehntägige Pflichtquarantäne; Bayern und Sachsen verlangen zudem negative Corona-Tests bei Einreise (nicht älter als 48 bzw. 24 Stunden). Hotels sind für Urlauber geschlossen. In Italien gilt 14-tägige Quarantänepflicht, zudem ist die Zonen-Einteilung zu beachten. Die Slowakei verlangt einen negativen PCR-Test bei Einreise (nicht älter als 72 Stunden), Slowenien schreibt entweder einen negativen Test oder zehn Tage Quarantäne vor, dort sind die Hotels und Lokale allerdings geschlossen. Tschechien und Ungarn erlauben gar keine touristischen Reisenden. Nur in die Schweiz und nach Liechtenstein darf man als Österreicher seit Kurzem ohne Maßnahmen einreisen.