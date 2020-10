Deutschland sucht Corona-Regeln: Nach fünf Tagen Quarantäne Test?

Angela Merkel versammelt heute Nachmittag zum ersten Mal seit Juni die Ministerpräsidenten in Berlin an einem Tisch. Sie will mit ihnen über einheitlichere Corona-Regeln reden. Nicht in einer Videokonferenz sondern Face to Face. Doch dabei ist Streit vorprogrammiert.

Denn das kürzlich beschlossene Beherbergungsverbot spaltet die Bundesländer: Urlauber aus Corona-Hotspots wie etwa Berlin dürfen nicht in Brandenburg übernachten, sofern sie keinen negativen Coronatest vorweisen können. Hintergrund: Menschen aus Risikogebieten (dazu gehören neben Berlin auch viele andere deutsche Städte wie Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart) sollen so zum Daheimbleiben animiert werden – eine nachvollziehbare Idee angesichts von steigenden Neuinfektionen; allerdings wehren sich einige Länder gegen die Verordnung. Andere wiederum verteidigen sie.

Beherbergungsverbot: Pro

Baden-Württemberg besteht bislang genauso wie Bayern auf dem Beherbergungsverbot. Baden-Württembergs-Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) erklärte, es sei nicht die Zeit, „in der Gegend rumzureisen, wie man es gewohnt ist“.

Auf demselben Kurs sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erklärte, ihr Land bleibe bei „strengen Einreisebeschränkungen“.