Corona-Ampel der EU: „Von Realität schon überholt“

Es ist nur eine Empfehlung, die die EU-Außen- und Europaminister heute in Luxemburg beschließen werden – weil Corona-Maßnahmen ja in der Kompetenz der Nationalstaaten liegen. Aber weil diese Maßnahmen und die ihnen zugrundegelegten Kriterien so unterschiedlich sind, will bzw. wollte die EU eine einheitliche Corona-Ampel über ganz Europa leuchten lassen . Also eine, die das Risiko einzelner Regionen einheitlich bewertet und etwa Reisewarnungen danach ausrichtet.

Auf der von der Europäischen Gesundheitsagentur erstellten Landkarte sollen vor allem die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner der letzten 14 Tage vermerkt sein, dazu die Rate der positiven Tests und die Testrate. Das komplizierte Berechnungssystem ginge von weniger als 25 positiven Tests/100.000 Einwohnern (grün) bis mehr als 50 Fälle und mehr als vier Prozent positiver Tests (rot).