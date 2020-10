Corona-Ampel: Wie das Licht auf Grün springt

„Das Gelb war schon ein bisserl heilsam für den Bezirk. Das Bewusstsein, dass man das alles nicht so auf die leichte Schulter nehmen soll. ist jetzt mehr da“, überlegt Helmut-Theobald Müller, Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg.

Der Bezirk in der Weststeiermark wechselte vor zwei Wochen von geringem auf mittleres Risiko und war mit Eferding in Oberösterreich und Kufstein in Tirol am Freitag unter den ersten Bezirken, deren Einstufung wieder zurückgenommen wurde: Eferding wurde wie Deutschlandsberg wieder grün, Kufstein gelb statt orange. Noch ist kein Bezirk rot, allerdings standen Krems und Gmünd in Niederösterreich diese Woche nahe davor: Ursache waren Cluster nach Feiern, etwa eine Hochzeit in Schrems.