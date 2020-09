Geburtstagsfeiern und Partys: Die privaten Cluster wachsen

20 positiv auf das Coronavirus getestete Kärntner nach einem Almabtrieb in Hermagor am Wochenende, das ist die vorläufige Anzahl. Zusätzlich befinden sich aus dem Grund auch 170 Menschen in Quarantäne.

20 Infizierte gibt es nach einer Geburtstagsfeier im Bezirk St. Pölten, 16 nach einer Party im weststeirischen Voitsberg, 29 in einem Fleischereibetrieb in Oberösterreich, vorerst zwei angesteckte Polizisten nach dem inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten.

Prognosen trafen ein

Und nicht zu übersehen ist der Hochzeitscluster in Niederösterreich mit seinen nunmehr 60 positiven Fällen: Die neuen Corona-Cluster entstanden in den vergangenen Tagen genau dort, wo sie die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in ihren Prognosen vorausgesagt haben - in der Freizeit, im Familienverband, im Job.