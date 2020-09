Nach Hochzeit mit 700 Gästen in NÖ: 27 bestätigte Fälle in Cluster

Nach einer türkischen Hochzeit in Schrems (Bezirk Gmünd) hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am Donnerstag auf 27 erhöht. Am Vortag waren 15 Erkrankte gezählt worden. Geortet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) nun Verbindungen der Hochzeit vom 12. September zu einer Verlobungsfeier, die eine Woche später ebenfalls in Schrems über die Bühne ging.

"Personen, die bei der Hochzeit waren, haben auch die Verlobungsfeier besucht", sagte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig. Das Fest mit rund 100 Teilnehmern habe am 19. September im Freien stattgefunden. Bisher habe es in diesem Zusammenhang noch keinen positiven Corona-Test gegeben, wurde betont. Erhebungen seien allerdings am Laufen. Die Gästeliste sei wegen Besuchern aus dem Nachbar-Bundesland auch nach Oberösterreich geschickt worden.

Unter den 181 Covid-19-Fällen, die bis Donnerstagfrüh neu hinzugekommen sind, seien 27 Infizierte aus Schulen. Es handle sich um Schüler und Pädagogen gleichermaßen, sagte der Sprecher. Rund zwei Drittel der 181 nunmehr Erkrankten hätten sich bereits in Quarantäne befunden.

In Niederösterreichs Spitälern wurden unterdessen zwei weitere Covid-Abteilungen in Betrieb genommen. In Mödling und Tulln gibt es nun jeweils eine abgegrenzte Station für am Coronavirus Erkrankte.

Stadtchef räumt Fehler ein

Der Schremser Stadtchef Karl Harrer (SPÖ) hat Kritik an der Austragung der Hochzeit gekontert. Vorgesehen seien in der Halle 350 Besucher gewesen, damit sei auch die damals geltende Rechtslage eingehalten worden, sagte Harrer zur APA.

Der Vertrag zur Nutzung der Stadthalle - die Gemeinde ist Vermieterin des Objekts - sei am 20. August unterzeichnet worden, führte Harrer aus. Der Kontrakt beinhalte den klaren Hinweis, dass "die Covid-19-Regeln" einzuhalten seien. Auf dieser Grundlage habe es auch ein Sicherheitskonzept gegeben. An der Hochzeitsfeier selbst hätten außerdem wesentlich weniger als die angekündigten 350 Personen teilgenommen.

Eine Fest in dieser Dimension in Schrems zu ermöglichen, sei "im Nachhinein als Fehler zu bezeichnen", räumt Harrer dennoch ein. "Wir sind einem Trugschluss unterlegen, trotz der vermeintlichen Einhaltung der Maßnahmen ist es passiert", gab der SPÖ-Politiker zu Protokoll und sprach von einer "dumm gelaufenen Geschichte". Mit dem Wissen im Hinterkopf wurde noch am (heutigen) Donnerstag das Schremser Gemeindeamt gesperrt - bis auf Weiteres, wie der Stadtchef betonte. Zudem würden alle geplanten Veranstaltungen abgesagt.