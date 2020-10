Coronavirus: An der Schwelle zur zweiten Welle

Die Cluster wachsen

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies am Donnerstag bereits 4.178 Cluster in Österreich auf vor drei Wochen waren es noch 2.400: Allein in den vergangenen zehn Tagen sprossen Cluster in mehreren Bundesländern. So wurden am Donnerstag elf neue positiv Getestete im Landesklinikum Mauer im niederösterreichischen Bezirk Amstetten bekannt.

Schon am Dienstag wurden 20 Covid-19-Fälle nach einer Geburtstagsparty in St. Pölten gemeldet, in Salzburg sieben im bekannten Kammerorchester „Camerata“. In Melk entstand ein Cluster nach einer Wanderung, neun Menschen sind infiziert. Bereits am Wochenende fiel Kärnten wegen eines Almabtriebs im Bezirk Hermagor mit 20 Infizierten auf. Sogar das Gemeindeamt von Kötschach-Mauthen musste geschlossen werden.