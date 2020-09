Corona-Ampel: Zehn weitere Bezirke orange

Für die oberösterreichischen Bezirke Gmunden, Kirchdorf an der Krems, Perg, Rohrbach, Steyr Land und Urfahr Umgebung gab es gute Nachrichten: Sie wurden von Gelb auf Grün geschaltet. Alle anderen Bezirke blieben in der Einschätzung der Kommission unverändert.

Die Einschätzung der Kommission im Detail:

Regionen mit mittlerem Risiko

- Bezirke im Burgenland: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Güssing, Neusiedl am See, Rust Stadt - Bezirke in Kärnten: Villach Stadt - Bezirke in Niederösterreich: Baden, Bruck an der Leitha, Lilienfeld, Mistelbach, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Tulln, Wiener Neustadt Land - Bezirke in Oberösterreich: Eferding, Freistadt, Grieskirchen, Linz Land, Linz Stadt, Ried im Innkreis, Steyr Stadt, Wels Land, Wels Stadt, Vöcklabruck - Bezirke in Salzburg: Hallein, Salzburg Stadt, Sankt Johann im Pongau - Bezirke in der Steiermark: Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau - Bezirke in Tirol: Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel - Regionen in Vorarlberg: Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Großes Walsertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal

Regionen mit hohem Risiko

- Bezirke in Niederösterreich: Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Krems Stadt, Melk, Mödling, Neunkirchen, Waidhofen an der Thaya, Wiener Neustadt Stadt, Zwettl - Bezirke in Tirol: Innsbruck Stadt, Kufstein, Landeck, Schwaz - Regionen in Vorarlberg: Rheintal/Walgau - Wien