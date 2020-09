Warnung vor explodierenden Corona-Zahlen: Merkel will Maßnahmen deutlich verschärfen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) ist besorgt und alarmiert: „Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19.200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern“, sagte Merkel nach BILD-Informationen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums am Dienstag.

Zum Vergleich: Ende März gab es in Deutschland rund 6000 Neuansteckungen pro Tag.

Um 14 Uhr will sie mit den Ministerpräsidenten über neue Corona-Verschärfungen beraten und ein regional abgestuftes Vorgehen vorschlagen.

„Was mich ratlos lässt, dass in den Ländern um uns herum die Dinge explodieren“, sagte Merkel. Die Infektionszahlen in Europa seien besorgniserregend. Man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell steigen.