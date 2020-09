Luxus-Liner mit Corona-Fällen in Piräus; Slowakei plant Notstand

Die Hälfte aller aktiven Corona-Fälle in Österreich befinden sich inzwischen in Wien. Konkret waren am Montag 4.538 der 8.590 positiv getesteten in Wien registriert worden.

Wie dramatisch die Situation in Wien inzwischen ist, zeigt sich auch an der Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Behandlung stationär aufgenommen werden mussten. Aktuell sind 225 Corona-Betten in der Bundeshauptstadt belegt. Damit wurde der bisherige Höchststand von Ende März übertroffen, berichtet der Standard. Damals waren 213 Corona-Patienten stationär aufgenommen - mehr dazu hier: