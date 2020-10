979 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag lag die Zahl der Corona-Neuinfektion erneut bei knapp 1.000, es gab 979 neue Infektionen. Davon waren die meisten Neuinfektionen mit 327 wieder in Wien, 130 wurden in Oberösterreich gezählt und 124 in Tirol.

Von Samstag auf Sonntag lagen die Zahlen bei 896 Neuinfektionen.

