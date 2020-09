Corona-Kontrollen: Widerspenstige Wiener und neue Ideen

Österreichweit hatten in der Nacht auf Sonntag Hunderte Beamte Nachtschicht – denn Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist Corona-Maßnahmen-Sündern auf der Spur. Insgesamt wurden am Wochenende 5.102 Lokale überprüft. Während man sich in den Bundesländern relativ diszipliniert an die Regelungen hielt, gab es in Wien schwarze Schafe unter Lokalbetreibern sowie Gästen.

Von insgesamt 90 Anzeigen hagelte es am Samstag 62 in Wien. „Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen“, kommentiert Nehammer, der in Sachen Corona-Kontrollen eine Null-Toleranz-Linie fährt.

Auffällig ist, dass sich gerade in Wien viele nicht mit der Sperrstunde um 1 Uhr Früh anfreunden können – obwohl man hier punkto Gastronomie trotz hoher Infektionszahlen toleranter ist als in Vorarlberg, Tirol oder Salzburg. Dort schließen die Lokale bereits um 22 Uhr.