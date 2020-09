Hebein zu Corona-Maßnahmen: "Aufpassen, dass die Leute nicht verrückt werden"

Wiens Vizebürgermeisterin und Chefin der grünen Landesorganisation, Birgit Hebein, hat in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag so manche Fehler im Corona-Management eingestanden: "Wir haben in Wien tatsächlich hier Probleme und wir müssen in Wien hier besser werden." Überdies warnte sie vor der Einführung allzu vieler, teils unausgegorener Maßnahmen. Man müsse aufpassen, "dass die Leute nicht völlig verrückt werden, da sie nicht mehr wissen: Was gilt, was gilt nicht."

Eines der zentralen Themen in der "Pressestunde" war die Coronavirus-Pandemie und der Umgang der Politik mit dieser. Dabei gestand Hebein ein, dass es in Wien durchaus Verbesserungspotenzial gibt. Sie verstehe die Verunsicherung und die Verärgerung der Menschen, da es tatsächlich sehr lange dauere, bis jemand getestet wird oder das Ergebnis bekannt ist. Auch im Bereich Contact-Tracing müsste mehr geschehen. "Ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht hätte man das eine oder andere rascher machen können. Hier und jetzt geht es darum, es besser zu machen."