Wien führt ab Montag Gästelisten in der Gastronomie ein

Die Bundeshauptstadt Wien erlässt eine Verordnung zur verpflichtenden Registrierung von Gästen in der Gastronomie. Damit soll die Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei Coronavirusinfektionen erleichtert werden. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag angekündigt.

Die Verordnung soll bereits am Montag in Kraft treten. Ein entsprechendes Formblatt wird derzeit entwickelt und morgen, Freitag, nochmals im Krisenstab finalisiert.

Wien setzt damit einen Schritt für ein rasches Contact Tracing. Zuletzt ist die Zahl der Infizierten vor allem in der Bundeshauptstadt stark gestiegen, was der rot-grünen Stadtregierung viel Kritik des Bundes einbrachte.

WIens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will mit der Initiative auch einer anderen Forderung zuvorkommen - und zwar jener nach einer Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr. Die ÖVP-geführten Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg haben die Öffnungszeiten in der Gastronomie bereits verkürzt. Wien will von dieser Maßnahme nichts wissen.

