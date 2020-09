Israel verschärft Lockdown nach neuem Rekord; Deutschland stuft Vorarlberg als Risikogebiet ein

Zwei wichtige deutsche Regierungsmitglieder müssen sich wegen Coronafällen in ihrem Umfeld in Quarantäne begeben. Nach Außenminister Heiko Maas teilte am Mittwochabend auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit, dass er seine Amtsgeschäfte von zuhause führen muss. Grund ist, "dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde", teilte der CDU-Politiker am Abend auf Twitter mit.

"Ich habe mich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut", schrieb er weiter. Am Sonntag und Montag war Altmaier Gastgeber beim EU-Handelsministertreffen in Berlin und hatte dabei die strengen Corona-Auflagen für das Treffen hervorgehoben. Der CDU-Minister hatte sich am Freitag vorsorglich auch testen lassen, um sicher zu gehen, dass er als Gastgeber die Gäste aus den 27 EU-Staaten und Brüssel nicht anstecken würde. Von den Gästen wiederum mussten sich nur diejenigen vor der Anreise testen lassen, die aus einem Risikogebiet nach Berlin kamen.

Zuvor hatte am Mittwoch das Auswärtige Amt mitgeteilte, dass der SPD-Politiker Maas in Quarantäne gegangen sei, weil einer seiner Personenschützer mit dem Virus infiziert sei. Deshalb muss Maas auch seine geplante Reise nach Jordanien absagen. Ein erster Corona-Test bei Maas am Mittwoch sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit.