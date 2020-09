Infektionen in Schweden nehmen zu, neue Maßnahmen angedacht

Schweden verzeichnete ein Anwachsen von 1199 mehr Fällen von Freitag auf Dienstag auf insgesamt 89 436 Personen. In Stockholm beunruhigte vor allen, dass 2,2 Prozent der Getesteten in der vorigen Woche positiv waren, in der Woche zuvor jedoch allein 1,3 Prozent.

Dies ist deswegen bemerkenswert, da Tegnell auf Berechnungen des Mathematikers Tom Britton von einer sogenannten Herdenimmunität für den Raum Stockholm ab Juni ausging. Nach Britton kann diese Immunität bereits erreicht werden, wenn 40 Prozent einer Bevölkerung infiziert seien. Bei einer Herdenimmunität wird in der Theorie die Ausbreitung des Virus stark verlangsamt, da es nicht mehr genügend Menschen ohne Antikörper gibt.

Schweden verzichtete im Gegensatz zu anderen Ländern auf einen Lock down und ließ im Frühjahr Grund und Mittelschulen wie Restaurants und Geschäfte offen. Lange international kritisiert, erfuhr diese Entscheidung in der letzten Woche mehr Anerkennung, da sich in Ländern wie Spanien und Frankreich eine zweite Welle abzeichnete, in Schweden die Fallzahlen zurückgingen. In Schweden herrscht keine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Schmerzlich sind in dem skandinavischen Land mit zehn Millionen Einwohnern die hohen Todeszahlen, an oder mit Covid-19 verstarben landesweit 5870 Personen, davon allein im besonders betroffenen Raum Stockholm 2403.