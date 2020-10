In welche Regionen Europas Corona besonders tiefe Löcher riss

Zumindest zwischen 20 und 30 Prozent der Jobs könnten auch in den spanischen Küstenregionen, in der Hauptstadt Madrid sowie im Nordwesten Italiens, in Kroatien und auf Korsika verloren gehen. In Spanien rechnet man insgesamt mit einer Arbeitslosenrate von 17 Prozent zu Jahresende.

Generell zeigten die Corona-Folgen ein klares Bild: Je länger der Lockdown dauerte, desto erheblicher die wirtschaftlichen Schäden. Wobei die Regionen, wo der Stillstand am längsten dauerte, meist auch mit den schlimmsten Covid-19-Lage zu kämpfen hatte:

In der Lombardei etwa starben bis zum Sommer rund 16.700 Menschen an Corona. In Madrid waren es 8.444, und in der am drittmeisten betroffenen Region Europas, der Ile-de-France, waren es 7.513.

Betten auf Intensivstationen

Die Studie dokumentiert auch krasse Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen der einzelnen EU-Mitgliedsländer: Während für Deutschland 29,2 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner verzeichnet werden, sind es in Portugal gerade mal 4,2.

Dennoch glaubt laut einer Umfrage die Mehrheit der Österreicher nicht, dass die Regionen mehr Mitsprache bei der Gesundheitspolitik in der EU haben sollten (wo Brüssel ohnehin wenig zu entscheiden hat). Anders ist die Sicht auf Fragen des Klimaschutzes und der Agrarpolitik. Hier wünschen sich die befragten Österreicher eindeutig mehr Mitsprache für die eigenen Regionalpolitiker bei den Entscheidungen in Brüssel.