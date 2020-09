Wegen Corona: Kein Stadionbier nach der 80. Spielminute

Auf Grund der aktuellen Corona-Infektionszahlen wurde im Westen Österreichs die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Davon betroffen ist allerdings nicht nur die Gastronomie sondern auch der Sport. So bestreitet Fußball-Zweitligist am kommenden Dienstag das Abendspiel gegen Austria Lustenau, das live in ORF Sport+ übertragen wird und deshalb erst um 20:25 Uhr angepfiffen wird.

Die Fans - 3000 Besucher sind im Tivolistadion zugelassen - müssen ihr obligates Stadionwürstl rechtzeitig verspeisen und den Bierkonsum gut einteilen. Denn die Sperrstunden-Regelung gilt auch für das Tivolistadion. Das bedeutet: Um Punkt 22 Uhr, also mit der 80. Spielminute, schließen die Verkaufsstandln in der Arena und die Fans sitzen in der Schlussphase im Trockenen.

Unklar ist noch die Handhabe im VIP-Klub, zu dem laut dem aktuellen Covid-19-Präventionskonzept 350 Besucher Zutritt haben. Beim FC Wacker hofft man darauf, die VIP-Gäste nicht mit Schlusspfiff aus dem Stadion werfen zu müssen. Entsprechende Gespräche mit den Veranstaltungsbehörden sind am Laufen.