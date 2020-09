Kanzler: Sperrstunde ab 22 Uhr in Tirol, Salzburg und Vorarlberg

8.375 bestätigte aktive Covid-Fälle meldet das Gesundheitsministerium aktuell. Um den steten Anstieg der Infizierten-Zahl in den Griff zu bekommen, ergreift die Bundesregierung nun neue Maßnahmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz einigte sich mit den ÖVP Länderchefs von Vorarlberg (Landehauptmann Markus Wallner), Salzburg (Landeshauptmann Wilfried Haslauer) und Tirol (Landeshauptmann Günther Platter) auf eine Vorverlegung der Sperrstunde. Ab Freitag soll laut KURIER-Informationen die Sperrstunde in den drei Bundesländern von 1 Uhr Früh auf 22 Uhr vorverlegt werden.

Die frühere Sperrstunde soll vorerst auf drei Wochen befristet sein und wird kommenden Freitag, 25. September, in Kraft gesetzt. Den Bundesländern wird die Möglichkeit über eine Verordnung des Gesundheitsministeriums gegeben.

Der Grund: Das Nachtleben respektive die Gastronomie ist einer der Ansteckungsorte. Um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und die Ansteckung in Lokalen (Super-Spreader) zu vermeiden haben sich der ÖVP-Chef und die drei Landeshauptleute auf eine Verordnung geeinigt. Vor allem, um in Hinblick auf die kommende Winter- und Ski-Saison in den Tourismusgebieten gerüstet zu sein.Die Begründung des Kanzlers: "Die stark zunehmenden Infektionszahlen sind nicht nur für unser Gesundheitssystem eine große Herausforderung, sondern es stehen auch zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Speziell für den Tourismus und den Handel wird die Lage immer dramatischer, hier geht es nun um die Rettung von zehntausenden Arbeitsplätzen. Daher war es richtig und notwendig, gemeinsam die Entscheidung zu treffen, die Sperrstunde auf 22.00 vorzuverlegen, da besonders viele Infektionen bei ausgelassenen Feiern und Festen auftreten. Ich hoffe, dass auch andere Bundesländer, insbesondere jene mit hohen Infektionszahlen, diesem Beispiel folgen."