Das wurde aus den Corona-Musterschülern vom Frühling

GRIECHENLAND: Bestätigte Infektionen insgesamt: 15.595, Tote: 344, aktive Fälle: 13.904

Auch in Griechenland steigen seit Anfang August die Infektionszahlen wieder, aber das 10,7-Millionen-Einwohner-Land steht trotz Sommertourismus nach wie vor im europäischen Vergleich relativ gut da in punkto Pandemie-Bekämpfung. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 15.142 Infizierte gezählt, das sind weniger als halb so viele wie in Österreich. Auch bei den Toten verzeichnet das Mittelmeerland mit 338 rund die Hälfte jener hierzulande. Mit 33,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage steht das Land im EU-Vergleich relativ gut da.

ISRAEL: Bestätigte Infektionen insgesamt: 190.929, Tote: 1.273, aktive Fälle: 52.876

Nachdem das 8,8-Millionen-Einwohner-Land die Pandemie im Frühjahr rasch in den Griff bekommen hat, verzeichnet das einstige Musterland mittlerweile die zweithöchsten Infektionsraten weltweit. Insgesamt wurden bisher mehr als 190.900 Infektionen registriert, das sind fünfmal so viele wie in dem Einwohner-mäßig vergleichbaren Österreich. Wegen der rasant steigenden Zahlen hat die israelische Regierung vergangene Woche einen neuerlichen dreiwöchigen Lockdown verhängt. Schulen und Kindergärten sind daher wieder geschlossen. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen weiter als 1.000 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Einreisen für Nicht-Israelis sind nur in Ausnahmefällen gestattet. Touristische Reisen und Geschäftsreisen sind nicht möglich.

Damit will die Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag gibt es derzeit 643 Schwerkranke in Israel. Nimmt diese Zahl weiter stark zu, dann stehen Kliniken davor, ihre Kapazitätsgrenzen zu erreichen. Als kritische Marke gilt Experten die Zahl von 800 Schwerkranken. Viele Bürger werfen Regierungschef Benjamin Netanyahu vor, die Corona-Restriktionen zu rasch gelockert und so eine zweite Infektionswelle verursacht zu haben.

NEUSEELAND: Bestätigte Infektionen insgesamt: 1.815, Tote: 25, aktive Fälle: 61

Neuseeland gehört nach wie vor zu den erfolgreichsten Ländern bei der Eindämmung der Pandemie. Nach dem guten Start und einem strikten Lockdown im Frühjahr bildete sich Mitte August in der größten Stadt Auckland ein neuer Infektionsherd. Die Regierung verhängte erneut strikte Corona-Maßnahmen, die am Montag wieder aufgehoben werden konnten. Im Großteil des Landes gilt wieder die niedrigste Stufe 1 des vierstufigen Corona-Notfallplans. In Auckland gilt vorerst weiter die Stufe 2. Seit Anfang September ist die Zahl der Neuinfektionen wieder im einstelligen Bereich, am Montag wurde kein neuer Fall gemeldet.

NORWEGEN: Bestätigte Infektionen insgesamt: 13.005, Tote: 267, aktive Fälle: 2.367

Nach Entdeckung der ersten Coronafälle in Norwegen, die von den norwegischen Gesundheitsbehörden zum Teil auf Reiserückkehrer aus Tirol zurückgeführt wurden, verhängte das Land anders als das Nachbarland Schweden strikte Maßnahmen. Alle Schulen, Bars sowie andere öffentlichen Einrichtungen und Flughäfen wurden geschlossen. Das skandinavische Land, das nicht der EU, aber dem grenzkontrollfreien Schengen-Raum angehört, verhängte strengste Regelungen beim Grenzübertritt. Nach einem neuerlichen Anstieg der Neuinfektionen wurden die zwischenzeitlich gelockerten Einreisebeschränkungen mittlerweile wieder verschärft. Seit Anfang September verzeichnet das 5,4 Millionen-Einwohner-Land wieder mehr Neuinfektionen. Mit 28,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern im 14-Tage-Schnitt gehört es aber nach wie vor zu den Musterschülern Europas.