Wie Corona die Wiener Schulen ins Chaos stürzt

Beispiel Nummer 2: Eine Lehrerin eines Wiener Gymnasiums unterrichtet eine Klasse mit einem Verdachtsfall. Sie will sich selbst testen lassen und ruft die Hotline für das sogenannte „Staff Testing“ an. Das ist eine von der Stadt Wien empfohlene Testreihe speziell für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und für Pädagogen. Die Lehrerin (ihr Name ist der Redaktion bekannt) hat einen Tag lang versucht, bei dieser Hotline eine Auskunft zu bekommen – vergeblich.

Viele Verdachtsfälle

Die Kritik von Lehrern und Direktionen am Corona-Management von Stadt und Bund wird immer lauter. Denn noch immer ist vielen unklar, welche Maßnahmen in welchen Situationen zu treffen sind. 198 Schüler waren mit Stand Freitag in Wien positiv auf das Coronavirus getestet worden – bei mehr als 239.000 Schülern. Auch 15 Lehrer hatten sich infiziert. Allerdings gibt es in manchen Wiener Schulen in bis zu einem Drittel der Klassen Corona-Verdachtsfälle.