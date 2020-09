Corona: 563 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt weiter stark zu. Am Montag waren es zwar "nur" 563 neue positive Testergebnisse, das ist aber zum Teil auch damit zu erklären, dass am Wochenende weniger Tests stattfinden.

Bisher gab es in Österreich 38.658 positive Testergebnisse. Mit Stand 21. September 2020, 9.30 Uhr sind österreichweit 767 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 29.516 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 364 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 67 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 8

Kärnten: 15

Niederösterreich: 181

Oberösterreich: 66

Salzburg: 14

Steiermark: 32

Tirol: 33

Vorarlberg: 42

Wien: 172