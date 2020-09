Corona-Wahnsinn bei Maccabi: Salzburgs Flug in den Lockdown

Die Salzburger sind in der ganzen Angelegenheit nur Zuschauer. Die Verantwortlichen müssen Business as usual machen. "Es ist eine besondere Situation und eine eigenartige Situation. Wir haben mit den Jungs besprochen, dass wir nur das beeinflussen können, was in unserer Macht steht. Wir fliegen nach Tel Aviv und wollen morgen unbedingt einen Sieg einfahren. Alles, was rundherum passierte, möchten wir so gut wie möglich ausschalten", meinte Sportdirektor Christoph Freund am Salzburger Flughafen kurz vor dem Abflug nach Tel Aviv um 10.30 Uhr.