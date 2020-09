Corona: Ringen um neues Hilfspaket für Fiaker

Etwa ein Viertel der 21 Wiener Fiaker-Betriebe habe die Pferde in den vergangenen Tagen zur Gänze im Stall gelassen. Die Monate davor waren sogar noch schlimmer. Im März, in dem sie in normalen Jahren 20.000 bis 25.000 Euro Umsatz mache, seien heuer bis zum Lockdown nur etwa 2.000 Euro hereingekommen, erzählt Chydracek. Und im April und Mai – „wegen Ostern und Pfingsten sonst unsere wichtigste Zeit mit Umsätzen von bis zu 40.000 Euro pro Monat“ – musste die Branche Corona-bedingt überhaupt als Totalausfall verbuchen.