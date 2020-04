Fiaker: "Ein Wiener Wahrzeichen steht kurz vor dem Aus“

„Normal hätten wir jetzt im Frühjahr Hochsaison“, sagt Christian Gerzabek, stellvertretender Bezirkschef von Hietzing ( ÖVP) und Hobby-Kutscher im Sold des größten Wiener Fiaker-Unternehmers, Johannes Paul. Stattdessen rechne man in dieser Saison mit einem „Totalausfall“.

Kritische Stimmen

Für die gesamte Branche spricht die Initiative allerdings nicht. An „Fiakerbaron“ Wolfgang Fasching, seines Zeichens SPÖ-Bezirksrat in Simmering und mit 14 Pferden ein „mittelgroßer“ Unternehmer, ist man etwa gar nicht erst herangetreten. Der Fiaker in Kurzarbeit bezweifelt, dass kleinere Betriebe von der Aktion profitieren.

Und auch von Tierschützerseite beäugt man die Initiative, die sich nach der Corona-Krise für Lockerungen bei der 35-Grad-Regelung (hitzefrei für Pferde ab 35 Grad) einsetzen will, kritisch. „Wir wären sogar für hitzefrei ab 30 Grad“, heißt es von den Vier Pfoten.

Spenden: Sparkasse Korneuburg, „Pro Fiaker-Kultur“. IBAN: AT 942022700004330106