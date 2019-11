Konkurrenzkampf in der Wiener City: Fiaker gegen E-Oldtimer

Viele Fürsprecher haben sie nicht. Bei Wien Tourismus stehen sie für die „Disneyfizierung“ des Stadtzentrums, die es zu vermeiden gelte. Im ersten Bezirk empfinden sie viele Anrainer als Stauverursacher und Parkplatzsünder. Und weil insbesondere die Fiaker über die „undisziplinierte Konkurrenz“ klagen, sieht auch die Wiener Wirtschaftskammer (WKW) Handlungsbedarf. Die Rede ist von den kleinen E-Oldtimern, die Touristen mit 10 km/h durch die Innenstadt kutschieren.

Dass die vier Betreiber, die es laut WKW in Wien gibt, mit ihren insgesamt etwa 20 E-Fahrzeugen so viel Aufsehen erregen, mag nicht zuletzt mit dem Phänomen „Overtourism“ zu tun haben. Wie die KURIER-Bezirksbefragung zeigt, sind die Touristenmassen, die sich durch die Innenstadt drängen, so manchem Wiener längst zu viel.

Vor allem im 1. sowie im 8. Bezirk spricht sich ein Großteil der Befragten für eine Begrenzung der Touristenströme aus (siehe Grafik). In der Inneren Stadt halten 59 Prozent das Thema für „sehr wichtig“, in der Josefstadt sind es sogar 63 Prozent. In den anderen befragten Bezirken (1. bis 9. Bezirk) zeigt man sich entspannter. Insgesamt halten dennoch 42 Prozent der befragten Wienerinnen und Wiener eine stärkere Beschränkung der Touristenströme für „sehr wichtig“. (Teilnahme an der großen KURIER-Bezirksumfrage unter kurier.at/bezirksumfrage)