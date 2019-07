Ein Zitat und seine Folgen: Ein Fiaker in der Leberkäs-Erregung

Historie: Zwischen Tradition und Tierschützern

Seit gut drei Jahrhunderten sind die Fiaker im Wiener Stadtbild vertreten: Die erste Lizenz wurde 1693 erteilt. Sieben Jahre später waren dann bereits um die 700 Fiaker unterwegs. Zwei offizielle Standplätze erhielt die Sparte 1785, einen am Graben sowie einen am Michaelerplatz. In den Hoch-Zeiten – zwischen 1860 und 1900 – gab es mehr als 1000 Fiaker-Kutschen in der Stadt. Zum Vergleich: Heute sind es 151 Gespanne. Fast drei Jahrhunderte war die Fiakerei übrigens ein Männergewerbe: Seit 1984 gibt es auch Fiakerinnen.

Seit Ende des 20. Jahrhunderts wird das Gewerbe verstärkt reguliert.

1998 wurde die Fahrdienstprüfung eingeführt.

Am 1. Juli 2004 wurden die sogenannten „Pooh-Bags“ verpflichtend. Diese fangen die Äpfel der Pferde auf und verhindern die Verschmutzung der Straße.

Seit 2016 bekommen Fiakerpferde an Tagen mit mehr als 35 Grad hitzefrei. Sowohl die Grünen als auch die Tierschutzorganisation Verein gegen Tierfabriken machen sich mittlerweile für Hitzefrei ab 30 Grad stark.

Ziel der Tierschutzorganisationen Verein gegen Tierfabriken sowie Vier Pfoten ist es jedoch vordergründig, die Fiakerpferde aus der Innenstadt zu bekommen. Dies sei kein artgerechter Raum für sie. Die Vier Pfoten sammeln derzeit Unterschriften für ihre Petition, in der sie eine Verlegung der Fiaker in Grünanlagen fordern.

Aufgrund der Straßenschäden startete die Stadt mit der Veterinärmedizinischen Universität eine Studie über alternative Hufbeschlagsmöglichkeiten. Derzeit wird an der Umsetzung gearbeitet.