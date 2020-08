Coronavirus: So sollen die Gurgeltests in Schulen ablaufen

In zwei Wochen soll an den Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Wie der Unterricht tatsächlich ablaufen wird, wird von der regionalen Corona-Ampel abhängen, an der noch gearbeitet wird. Fest steht bereits: Das Bildungsministerium will im kommenden Semester alle drei bis vier Wochen Schülerinnen und Schüler stichprobenweise auf das Coronavirus testen.