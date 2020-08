Schulstart in Deutschland: "Wir sind absolut unzufrieden"

An der Grundschule im Ostseebad Graal-Müritz im Landkreis Rostock fielen der Unterricht deutlich kürzer aus als sonst - schon nach knapp einer Woche musste die Schule wieder schließen: Ein Kind wurde positiv auf Corona getestet. 104 Schüler, acht Lehrer und ein Referendar befinden sich seither vorsorglich in Quarantäne. Ähnliches ist an einem Gymnasium passiert, wo sich zwei Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Schulschließungen im nördlichen Bundesland alarmieren nun auch Eltern und Schüler in jenen Ländern, wo ab heute das neue Schuljahr startet: Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Vor allem in der Hauptstadt stehen die Hygienepläne der Senatsverwaltung in der Kritik.