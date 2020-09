Anschober: Grippeimpfung im kostenfreien Kinderimpfprogramm

Kinder unter zehn Jahren sind nach derzeitigem Wissensstand keine Superspreader, was Coronaviren betrifft, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag bei einer Pressekonferenz. Anders verhält es sich bei Influenza: Kinder seien ein Hauptverbreiter saisonaler Viren. Sie können auch selbst schwer erkranken, sogar Todesfälle gab es in den vergangenen Jahren. Heuer wird die Grippeimpfung erstmals im kostenfreien Kinderimpfprogramm angeboten.

Kinderimpfprogramm

Man dürfe Influenza und Corona nicht gegenseitig aufrechnen, beide Krankheiten seien ernst zu nehmen.Um eine Reduktion zu erreichen, wirken die Basismaßnahmen Mindestabstand, Mundnasenschutz und Hygiene reduzierend in beiden Bereichen. Die Aufnahme der Grippeimpfung in das Kinderimpfprogramm sei ein großer strategischer Hebel. „Ich bin froh, dass wir die Influenzaimpfung jetzt in das österreichische Kinderimpfprogramm aufgenommen haben. Sie ist ab den vollendeten 6. Lebensmonat empfohlen.“ Empfohlener Zeitpunkt ist Ende Oktober, vorher wird der Impfstoff nicht ausgeliefert.