Erneuter Lockdown für 850.000 Madrilenen

Mehr als 850.000 Menschen dürfen in den kommenden zwei Wochen ihren Bezirk nur verlassen, um Kranke zu pflegen, zum Arzt zu gehen, in die Schule oder in die Arbeit. Ab Mittwoch werden in den betroffenen Zonen 200 Polizisten an 60 Kontrollstellen nicht nur auf diese Einschränkungen hinweisen, sondern auch Strafen verteilen.